大陸福建周姓男子獨自駕駛橡皮艇橫渡台灣海峽，前晚深夜出現在台中港西碼頭遊蕩，被岸上工人發現，海巡署及台中港警獲報到場將周男帶到拘留所隔離檢疫，全案由檢察官指揮偵辦中。據了解，周男稱自己在大陸沒有犯案，並非通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由。

周姓男子自稱在大陸沒有犯罪，偷渡來台是為「投奔自由台灣」。（讀者林老爺提供／王文吉台中傳真）

大陸福建周姓男子乘坐橡皮艇偷渡來台，被岸上工人發現報警。（讀者林老爺提供／王文吉台中傳真）

據了解，大陸籍的周姓男子自稱來自福建，因嚮往民主自由，上月30日早上獨自駕駛橡皮艇出海，橫渡台灣海峽，並順利跨越海峽中線。周男當晚上9時多抵達台中港西碼頭，因人生地不熟，爬上岸後四處遊蕩，直到深夜聽到人聲，才趕緊求助，被岸上的林姓工人聽到。

林姓工人買食物及提供衣物給周男保暖止飢，海巡署和台中港務警察獲報趕到現場將他帶往海巡留置所隔離檢疫，同步於港區周邊區域加強搜索，未發現其他可疑人士。目擊民眾則表示「這是正港的大陸偷渡客，竟可開橡處艇一路無阻開到台灣，不可思議！」

港警扣留周男的橡皮艇，登艇搜查發現後方加掛一具舷外機，並裝滿90公升油料。台中港務警察總隊表示，周男自稱從福建駕駛橡皮艇而來，經疾管單位量測體溫確認無發燒情事後，請示檢察官後先將周男依違反國家安全法及入出國移民法移送偵辦。

(中時 )