大陸周姓男子日前深夜在台中港西碼頭遊蕩被查獲送辦，他聲稱獨自駕駛橡皮艇橫渡台灣海峽來台投奔自由，並非通緝犯，而是嚮往台灣的民主自由。檢方今天表示，還要進一步釐清真實性，因防疫問題，已先透過視訊複訊周男，但他須先隔離14天，後續將依違反《入出國及移民法》偵辦。

33歲周男4月30日深夜在台中港西碼頭遊蕩，被碼頭工人發現報警，台中港務警察總隊查獲後訊問送辦。台中地檢署今天表示，基於考量防疫因素，檢方已先透過視訊方式對周男進行複訊，他目前安置在海巡署中部分署台中留置室隔離，等隔離檢疫確認無症狀後，將由移民署後續偵辦移送至地檢署，經檢方偵結起訴、法院判刑確定執行完畢，再交由海巡署收容，再依法遣返。

至於周男聲稱投奔自由、駕橡皮艇渡海來台等說法。檢方表示，還要進一步釐清真實性，檢警目前已查扣周男的手機、橡皮艇等證物，並在手機發現偷渡等相關影片，後續將依法偵辦。

(中時 )