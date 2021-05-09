陸委會明日將至立院針對「美中衝突加劇下的臺海情勢發展」進行專題報告，根據報告內容指出，中國持續警示台美互動，反對美方介入台灣議題，並操作「反獨促統」，逼迫台灣接受「兩岸一中」。

陸委會報告表示，美國總統拜登（Joe Biden）就任百日演說重申美中關係有競爭、合作及抗衡，但不尋求衝突；國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）等人，也都強調維持台海現狀符合美中利益。

陸委會指出，中共爲反制美方聯合盟邦在其內外事務上的制約與要求，包括領導人習近平等，近期強調其制度及核心利益不容干涉、中美建設性合作的重要性、反對新冷2戰思維與霸凌霸道。

陸委會表示，近期台美互動持續深化，美方與我簽署設立海巡工作小組瞭解備忘錄、放寬台美交往準則、派美前參議員陶德來台等友台舉措，重申對台安全承諾，支持台灣自我防衛能力；國會亦提出相關友台法案。

陸委會指出，北京方面強調台灣關乎其根本利益不容干涉，稱台海議題沒有退讓餘地，堅決反對台美官方往來與軍事聯繫，警告勿向「台獨」勢力發出錯誤信號、勿打「台灣牌」。

陸委會表示，中共近期對我方政策主張，持續重申其「一個中國原則」立場、否定我國家主權，並強調唯有回到其「一中」的「九二共識」，兩岸關係才能和平穩定、雙方才能對話，將兩岸關係僵局歸責我方。

陸委會說，面對中共對台威脅挑戰日益擴大，政府維持台海現狀的政策一貫，將持續審慎評估情勢、強化自我防衛，堅定捍衛國家主權與民主自由。作為區域負責任的一方，台灣並將與理念相近民主國家合作，共同維護台海及區域的和平穩定。

陸委會表示，中國近年來對內外推進強勢作為，堅持其制度發展等核心利益目標，其專斷強硬的主張與作為，影響台海情勢發展甚鉅；短期內中共將致力建黨百年及召開「二十大」等政治議程的內部維穩工作。

陸委會也再次呼籲北京當局，正視兩岸現實及尊重台灣民意，放棄對台強制性主張及軍事外交壓迫作為，務實處理兩岸關係，並承擔推動兩岸良性互動相對責任，以溝通對話化解分歧。

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(中時 )