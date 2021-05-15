雙北升三級注意！外出未戴口罩最高罰1.5萬 聚會違規最重罰30萬

本土疫情大爆發，指揮中宣布心雙北升為三級防疫警戒；美國CDC曾指出在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播；不過台灣醫師認為會增加呼吸困難，認為此作法不切實際；專家諮詢小組召集人張上淳則說台灣目前的醫療口罩已可足夠防範；陳時中則說若換得了氣多幾層也沒關係。

美國1名華裔醫師Justin Yang14日透過臉書發文，警示台灣「防疫觀念太過陳舊」，提及美國CDC曾指出，在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播，但台灣卻鮮為人知。不過有PTT網友表示，CDC日前公布提升口罩防護的佩戴方式，重點是要確保口罩貼緊臉部，但不建議同時戴2個一次性口罩，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。

指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬表示，理論上多戴一層口罩是會影響到正常呼吸，即便可以減少病毒傳播，但衡量台灣夏天溫度，加上肺活量差異，戴上一般的外科口罩呼吸就已經有點困難，更何況戴兩層就像N95一樣，無法好好呼吸的情況下，就會一直拿下來，整體增加了更多風險，批戴兩層口罩是「不切實際」且「錯誤」的。

美國CDC曾指出在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播，陳時中則說若換得了氣多幾層也沒關係。（中時資料照）

張上淳則說，基本上台灣市面上的醫療用口罩已可以足夠防範，美國的說法可能是某段時間對於口罩供應量的考量，因此當時有些人認為醫療口罩外面加布口罩效果可能更好；他強調，因為不清楚特定目的是想要做什麼事情，「應該說，這樣每天使用醫療用口罩，即使在醫療單位我們也認為已經足夠」。

陳時中也說，醫療口罩若經過檢驗合格，在防疫上是夠的，若多戴能夠換得了氣，多幾層也沒關係，只是要注意換氣換不過來，導致常常拿下來的情況，反而會形成防疫破口，這部分要多加留意。

(中時新聞網)