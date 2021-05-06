福建省29日頒布「台胞往來便利措施」，放寬台胞入境只需「2天集中醫學觀察＋19天閉環管理」，針對陸方此措施，台灣是否有恢復小三通或相關因應措施？陸委會副主委邱垂正6日回應，大陸在福建省推出推出相關入境檢疫的便利通道新措施，是為了落實大陸國家主席習近平日前提出的「通惠情」對台促融工作，具有高度統戰性質。

衛福部部長陳時中3月29日曾針對小三通的復航議題表示，「只要陸委會提出，衛福部就不會反對」，當時陸委會回應，將會同相關機關研議，至今已過去一個多月，此期間，福建省宣布「台胞往來便利措施」，即自5月10日起，台民眾入境只需2天隔離，搭配另外19天可往來住宿地與工作地點，即邊觀察、邊工作的檢疫方式；另，金、馬居民28天內未去外地者，循小三通到福建，免隔離。對於政府是否研擬出相關因應措施以及小三通開放確切時間？邱垂正說，小三通是兩岸人民往來通道之一 ，更是防疫重要關口，小三通復航涉及防疫、金馬民意、兩岸互動等複雜因素，相關機關會因整體情勢評估逐步推動。

而對於大陸在福建省推出推出相關入境檢疫的便利通道新措施，邱垂正說，此舉「是為了落實習近平日前提出的『通惠情』對台促融工作，具有高度統戰性質」，並稱，福建對台調整、放寬防疫措施等相關訊息，會持續觀察後續的發展。目前國際疫情持續嚴峻，為了管控防疫風險，陸方對我方特定對象調整防疫措施，是否會造成兩岸的防疫造成衝擊、涉及我方整體防疫政策事宜，陸委會會配合疫情指揮中心進行研議。

(中時 )