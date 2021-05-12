疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

基隆1例確診個案，目前感染源不明，基隆市政府下午2點舉行應變會議，市長林右昌表示，本市八大場所將由相關單位持續進行稽查、宣導，若疫情進一步擴大不排除停業，至於校園、街頭藝人表演、流動夜市，暫停一個月。

林右昌表示，即日起基隆市社區大學、長青學苑暫時停課，課程延後一個月，里民活動中心暫不外借、流動夜市、街頭表演、關懷據點、校園、原民會館等處，暫停執行、營業一個月，而八大場所將會由相關單位持續進行稽查和宣導，若疫情進一步擴大，不排除停止營業。

林右昌說，防疫一體、同島一命，北北基桃大台北都會圈，具1千萬人口地區，其實是一個生命共同體，也是共同的生活圈，沒有任何人可以置身事外，所以防疫工作除了中央跟地方合作，各縣市之間也應該這個進行區域聯防，大家一起合作防疫。

林右昌指出，昨天新北、宜蘭有相關確診案例出現後，基隆市同步採取相關一致性防疫措施，他進一步指出，疫情升溫，民眾團結在一起把自身防疫工作落實徹底，現在當前最關鍵的是阻絕病毒傳染，若可以減少到公共場所機會活動，並呼籲，有符合施打公費疫苗的人員，盡快前往接種。

(中時 )