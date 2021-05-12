國內的疫情升溫，疫情指揮中心宣布警戒升至第二級，財政部長蘇建榮今日表示，公股銀不論是日常或者6月要舉行的股東會，都要依照防疫規範測量體溫、消毒與控管人流。

蘇建榮今日到立法院財政委員會備詢，會前接受媒體採訪時表示，指揮中心已經說明很清楚，會依照規定來做特別是公股行庫日常的進出銀行金融交易的時候，也會依據規定測量體溫、消毒和人流管制。

公股金融機構6月舉行股東會部分，也會依照管制中心的規範進行。

至於報稅的相關議題，今年財政部推出手機報稅，手機就可完成認證在網路上申報，善用手機報稅一方面可以防疫、一方面也可以很快完成報稅。

至於如果受到疫情影響導致繳稅有困難，依然可以申請延分期繳；若須隔離、檢疫和治療者，財政部也已經宣布，所得稅申報可以延長到6月30日止。

但受到疫情影響，台股持續下跌，蘇建榮表示，台股昨日下跌主要受到美國科技股、國際與國內疫情升溫影響，但是上市櫃交易量有8000多億元，提醒投資人應該要注意風險。

(中時 )