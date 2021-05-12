司法院表示，因應近期新增多起COVID-19本土病例且感染源不明，中央流行疫情指揮中心疫情警戒至第二級，各法院即日起到6月8日止，配合相關防疫措施；未來一旦提升為第三級，將以視訊、延伸法庭方式開庭。

為防疫司法院指出，如果指揮中心提升疫情至第三級，考量法院開庭時，在庭人數必然超過5人，各法院應視案件種類、性質、時效等，決定有無開庭之必要性，若認有開庭之必要性，應依指揮中心各項防疫措施指引，及本院頒布之各項防疫規範。

司法院表示，將以「各級法院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情處理強制處分事項訊問被告之防疫措施」等審判及辦案流程相關事項，預行規劃，例如以視訊、延伸法庭方式進行，兼顧審判程序進行及防疫措施。

另外，各法院聯合服務中心為民眾到法院遞狀及諮詢的第一線單位，屬必要性之公務服務，於三級警戒階段仍將維持開設，但為兼顧防疫安全，將採單一出入口，並進行人流及動線管制。

(中時 )