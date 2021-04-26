美國海軍上周五宣布，最新銳的核子動力航空母艦福特號(USS Gerald R. Ford,CVN 78)已於4月17日成功完成了「戰鬥系統資格鑑定試驗」（CSSQT），這是艦上水兵們同心協力的成就 。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，該試驗於2月開始，分為5個階段，最後階段加入了高速無人機的模擬攔截，情況如同實際作戰一般。

福特號艦長保羅·蘭茲洛塔(Paul Lanzilotta)說：「我為我們艦上的水手們其優異表現感到自豪。 CSSQT是一次類實戰演習，證明這艘新銳航艦具有自衛能力。一但敵人對我艦開火，我們能夠有效防衛。」

參與福特號CSSQT測試的軍官-拉瑞·多爾蒂（Larry Daugherty）說，在測試中，福特號面對極速超過600英里/小時(965.61公里/小時)的火箭推進無人機來襲擊，這與實際的反艦飛彈速度差不多。

艦上人員立即操作福特號的各種先進防禦系統，包括RIM-116公羊飛彈(RAM,原名：「滾體飛彈」)，以及RIM-162先進海麻雀飛彈（ESSM,全稱：Evolved SeaSparrow Missile）；和Mk-15方陣近迫武器系統（Phalanx,CIWS），這是福特號的3重防護武器。

多爾蒂說：「艦員發射了4枚飛彈（2枚公羊、2枚海麻雀），這些飛彈均由作戰指揮中心（CDC）精確控制，並且成功攔截。

除高速靶機以外，還與其他種類無人機交戰，方陣對付拖曳式無人機(TDU,towed drone unit)和高速無人艇(HSMST)，根據多爾蒂的說法，3架TDU被摧毀，其中2具被打碎，而模擬自殺攻擊艇的3艘HSMST，也在安全距離之外被擊沉。

CSSQT是福特號交給海軍後，進行的一連串性能測試和考驗（PDT＆T）的最後部分，如今完成之後，福特號將要在今年夏天，準備接受「全船衝擊試驗」(FSST,Full Ship Shock Trials)，這試驗相當震撼，軍艦附近水下引爆10,000磅的高爆炸藥，測試軍艦遇到巨大衝擊後的堅固程度與生存能力。

(中時新聞網)