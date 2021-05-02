《華盛頓郵報》（The Washington Post）昨（1）日刊出社論指出，北京在台海、南海動作頻頻，目的不只是測試拜登新政府，更是要進一步建立在東亞的主導地位，迫使台灣投降，而美國的各種作法都難以嚇阻北京、扭轉大陸的軍事升級行動。

解放軍持續擾台。

《華盛頓郵報》昨日刊登題為《中國對拜登的測試：緩慢的軍事升級》的社論，文章開頭指出，自拜登政府上任以來，俄羅斯及北京對外動作頻頻，測試拜登政府，其中莫斯科的目的可能是要獲得國際社會關注、作秀，但北京不同，北京正在大力推動在東亞確立主導地位、迫使台灣投降的策略。

文章指出，3月，數百艘俗稱為「小藍人」的大陸拖網漁船突然集結菲律賓專屬經濟海域內的南海牛軛礁（Whitsun Reef）外圍，僅管菲國官員在美國支持下公開斥責陸方的進逼行動，不過截至4月下旬，仍有6艘陸籍漁船集結牛軛礁潟湖內，其他船隻則在附近停留。

同一時間解放軍對台灣的施壓已經變得更為公開，根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）4月份的統計，2020全年，解放軍共出動創紀錄的380架次戰機擾台，今年以來擾台的解放軍戰機已經達260架次。4月，大陸航空母艦也駛過台灣周邊，大陸官方更發布聲明宣布，未來將定期進行類似演練。

現階段少有分析師預測北京近期內就會對台灣或是南海發動軍事行動，但和上個月才宣布在烏克蘭邊境徹軍的俄羅斯不同，北京的目標不只是達到政治或外交目的，史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員歐斯林（Michael Auslin）指出，北京的目的是要逐步耗盡台灣的空軍力量，此外，如果北京持續控制牛軛礁，就能在控制南海及重要航道上取得另一個棋子。

文章指出華府並沒有忽視北京的挑釁行動，不僅對菲律賓口頭支持，更進一步升級和台灣的外交交流，儘管美國尚未廢除長久以來對台灣採取的「戰略模糊」政策，但卻又發布聲明強調對台灣的承諾「堅若磐石」；自拜登上任以來，美國軍艦也無視大陸在南海的主張，駛進南海3次。

不過《華郵》指出，很不幸地，包括強化與印度、澳洲、日本的「四方安全對話」（Quad）夥伴關係在內等作法，都不太可能扭轉大陸逐步升級軍事行動，美國和盟友的強硬態度或許能讓莫斯科從烏克蘭撤軍，但要嚇阻北京，挑戰變得更為複雜。

(中時新聞網)