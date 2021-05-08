兩岸關係緊繃，共軍近年來擾台軍事行動不斷，不僅美國印太司令部警告，中共可能在未來6年內動武犯台，英國媒體《經濟學人》更指台灣是「全世界最危險的地方」。對此，淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山今表示，大陸尚未放棄和平統一台灣方案，因此不斷釋出惠台政策，爭取台灣人民認同。

近來台海形勢越趨緊張，面對外界對台灣危險警訊，趙春山分析，中國總書記習近平重視歷史定位，將黨與國家視為家業，有其使命感，其任內兩岸想要維持現狀是不可能的事情；如果習近平想處理兩岸議題，研判最不會超過2035年，可能的時間點是2027年。

針對台海危機，趙春山表示，未來幾年很關鍵，尤其是明年九合一選舉，乃至於2024總統大選，選舉結果中共非常關注，原因在於中共對國民黨不期待，所以把希望寄託在台灣人民，因此一直祭出惠台措施，以爭取台灣人民認同。

趙春山表示，中共過去對國民黨還有期待，因此還有進行談判，當初若沒有九二共識，不可能促成馬習會，不過九二共識在台灣已被汙名化。他強調，馬政府時期跟大陸談判過程，完全沒有做出傷害台灣主權的事情，更沒有做出喪權辱國的事情，如果有人可以具體舉證，他會切腹謝罪。

趙春山說，馬政府執政八年來跟對岸談判，從來沒有提過九二共識、一中、台獨等問題，而是希望擱置爭議共同發展；但民進黨政府執政後，要蔡總統接受九二共識根本不可能，沒有九二共識兩岸就不會有談判，台灣就只能自求多福。

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(中時 )