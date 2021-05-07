外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪時指出，中國政府持續透過軍事威脅、假訊息、經濟手段等侵擾台灣，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「正告民進黨當局和吳釗燮之流，不要誤判形勢，台獨是絕路」。

吳釗燮接受「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）記者Michael Smith視訊專訪，針對台海情勢，吳釗燮指出，中國正對外進行威權主義的擴張，在東海、南海的軍事活動日益頻密，更試圖將南海島礁軍事化，引發周邊國家的關切與不安。

他稱，台灣位於中國威權主義擴張的最前線，中國政府持續透過軍事威脅、假訊息、混合戰、經濟手段及阻撓台灣國際參與等方式侵擾台灣，我方盼友好理念相近民主國家能展現對台灣支持，關注台海和平穩定。

朱鳳蓮應詢說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的鐵的事實。

朱鳳蓮表示，「我們有決心、有能力挫敗一切台獨分裂活動，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護兩岸同胞共同利益，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

(旺報 )