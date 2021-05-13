文策院旗下台漫平台《CCC創作集》日前因編輯部集體離職引爆多項爭議，文化部長李永得及文策院董事長丁曉菁今(13)日針對相關爭議進行專題報告。立委賴品妤表示，這段時間持續和文策院溝通，卻有某位負責溝通的文策院主管向立委辦公室說「不要聽信民眾謠言」、「不要跟文策院以外的人接觸」，讓她怒轟「這是要戒嚴了嗎？」且該主管還試圖找其他高層來會談，「我們是來監督的，不是來搓湯圓的！」

賴品妤表示，自己3月20日質詢以後，便要求文策院要盡快對平台創作者、編輯展開後續議約，但這段期間文策院一拖再拖，以不變應萬變，召開各種說明會與內部會議，會越開越多，誤會卻越來越多，基本上都在空轉。直到昨(12)日，才像為應付委員一樣，在臉書放上《CCC創作集》新作品與說明進度。但其實那也不是新作品，而是原有作品的更新。

賴品妤砲轟，文策院於3月20日對她的承諾全部跳票，且這段時間以來的溝通回覆都是鬼打牆，連她都受不了，跑去問監督單位文化部，文化部都還說得比較清楚，直指這段時間以來的爭議嚴重到天怒人怨，「全是文策院的傲慢與誤判導致！」文策院聲稱是因行政疏失導致《CCC創作集》預算問題，以至於到現在都還在空轉，這是行政怠惰與失職。

賴品妤質疑，尚在議約狀態的漫畫家到底何時要簽約上架？空轉3個月要怎麼負責？對外前後說詞一再不同，如果對業界態度是這樣，無法信任文策院有能力扶植台灣漫畫、執行文化部交付的輔導任務。文策院須通盤檢討自己，否則《CCC創作集》爭議將不會是個案。

賴品妤透露，日前與文策院溝通時，還有某位主管要求立委辦公室「不要跟文策院以外的人接觸、不要聽信民眾的謠言，我的職責就是傳達民眾的心聲，現在是要戒嚴了嗎？你要搞清楚，你是被監督單位，這主管講出這句話，請問是怎樣！」大怒拍桌表示，「最後嚴正警告文策院不要試圖找不相關長官來找我談，我們是來監督的，不是來搓湯圓的！」

立委林奕華聽聞該主管事跡後表示，這位主管很離譜，立委是來監督的，不是出於不好意圖的，要就事論事，該跟委員道歉，也要好好處理。丁曉菁則表示，自己會再了解是哪位主管說出這樣的話。

李永得表示，剛剛聽到搓湯圓一說，也不了解是什麼狀況，如果真的這樣的話，認為是不應該，該需要說明就要說明、該要改善就改善、該檢討就檢討，這樣才能解決問題。針對連日爭議，他也表示「我一方面也做了最壞打算，如果文策院真的做不來，我們有另外其他辦法會來處理，保證會繼續營運下去。」

(中時 )