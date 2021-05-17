國內疫情急遽惡化，連兩日破百人確診，令人恐慌，有不少民眾湧入醫院的急診室採檢，更讓醫療量能問題引發關注。有第一線醫護人員昨(17日)在臉書分享心聲，用425字道盡第一線的工作狀態，並提到絕對沒有第一線的人員會刻意耽誤所有病人的治療，「不要再找議員施壓說為什麼還要待床」，事實就是每打一通電話給議員或是打到專責病房罵人，就會延緩一個病人至少10分鐘到半小時甚至更久的入院時間！

臉書「住院醫師厭世專線」16日po出一篇第一線的醫護人員心聲，內文提到「壓垮醫護人員的真的可能不是病毒而是人性」，雙北不管哪一家醫院的病床要調度要整理都需要時間，請就算被通知是確診者，也請大家靜候衛生局通知，如果自己跑來也只會增加你在戶外或是急診室的等待時間，而且還是違法的，相信絕對沒有第一線的醫護人員會刻意耽誤所有病人的治療。

文中提到，「不要再找議員施壓說為什麼還要待床，現在不管在哪裡都需要等待」，如果真的有緊急狀況都會有第一線的醫護人員先幫你處理，但如果真的還是輕症的狀態請靜靜等待或是乖乖趴著，目前就算確診了也沒有太多有效的藥物，大家能幫自己的就是試著趴著然後等待。

文中也說，事實就是每打一通電話給議員或是打到專責病房罵人，就會延緩一個病人至少10分鐘到半小時，甚至更久的入院時間，也會耽誤病房內更多需要治療的病人的治療，並呼籲大家耐心等待、壓垮醫護人員的果然是人性、不要再關照了，更跪求大家轉發，不要再為難專責病房的醫護人員了。

不少網友則在該篇貼文底下留言表示，「可不可以公佈一下是哪一位議員，這種時候還接受請託去醫院施壓給醫事人員呢？」「關說的議員何不通通穿上兔寶寶裝去篩檢站幫忙」、「您們辛苦了!加油」、「再同意不過了」，還有網友建議所有議員打電話去都先表明要錄音，必要時候公布錄音。

(中時新聞網)