本屆世界衛生大會（WHA）5月24日召開，台灣今年又未收到邀請函，是自2017年以來連續第5年未邀請台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨自2016年執政後，堅持台獨立場，拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎，直接導致台灣無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。

朱鳳蓮今日在國台辦記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，台灣參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則來處理，這是聯合國大會2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。

她又稱，2009年至2016年，台灣以「中華台北」名義、觀察員身份參與世衛大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，透過兩岸協商做出的特殊安排，不構成先例。

她表示，民進黨自2016年5月執政之後，堅持台獨立場，拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎，直接導致台灣無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。

朱鳳蓮批評民進黨不斷炒作世衛大會涉台問題，「編造所謂國際防疫體系缺口政治謊言，借疫情大肆進行政治操弄」，真實目的是「以疫謀獨」。

朱鳳蓮稱，去年新冠肺炎疫情發生後，大陸最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，多次向台灣通報疫情防控最新消息，並專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息，此外，2020年以來，台灣醫療技術專家參加了14次世衛組織技術活動，包括第四屆全球疫苗免疫研究論壇等重要會議。

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(旺報 )