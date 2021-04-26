中壢警分局葉姓警員上周盤查女老師有違比例原則讓社會譁然，議員黃敬平26日在議會臨時提案，要求法務局為外勤員警加強法治教育，並列為升遷和年終考評基準，以免讓外界對桃園警察印象蒙塵，副市長李憲民接下提案書，允諾帶回研議。

法務局長周春櫻表示，警察局對人或處所臨檢，是檢方支撐起訴的重要證據，且牽涉定罪率，因此檢方最關心證物是否合法取得，執法過當部分也會由檢方偵辦，因此警察局跟地檢署長年合辦教育訓練，警方聯合勤教時也會就相關議題指導，尊重議會提案，會再跟警察局聯繫了解過往辦理情形、以及後續可以協助的地方。桃園市警局則表示，任何能增進員警法學素養跟知能的研習都歡迎。

黃敬平說，中壢警員疑似違法盤查、還對女老師「大外戈」，引起網友熱議、法界譴責，他提到去年4月9日警察局工作報告質詢時，就曾點出員警違反搜索、違反刑事訴訟法的規定，屢遭桃園地方法院認定違法而撤銷，可惜未獲市府重視，導致1年後發生過於侵害人身自由的爭議案件。

黃敬平說，外勤員警本於職權，於執法過程當然希望發覺犯罪事實，但往往難拿捏比例原則以及憲法保障人身自由的尺度，正式在議會提案，要求法務局辦理「提升警察職權行使法治素養及保障人權法律觀念講習」，強化警察的法治觀念，在搜索、盤查、扣押時，切勿違反人身自由限制與比例原則，落實憲法、刑事訴訟法及警察職權行使的法律保障。

黃敬平點名法務局協助市警局規畫法治講座課程，邀請法學專家、地檢署檢察官、律師等專業人士開課，以保安大隊、各分局偵查隊和派出所外勤同仁為主，其他單位警察同仁也能報名，參加者列入人事升遷、功獎考評提敘，提高參加誘因。

黃敬平強調，此舉並非對警察同仁責難，而是希望透過法律專業人士教授的法律課程，正面提升警察法律、執法素養，避免重蹈覆轍，提案也獲涂權吉、徐其萬、李家興和簡智翔等4名市議員跨黨派連署。李憲民接下議案，並表達支持，允諾帶回府內研議辦理。

(中時 )