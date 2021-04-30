三重警備隊28歲黃姓警員25日深夜與友人一同至高雄市區某高級酒店喝花酒狂歡，當晚被高雄警盤查時，黃警員拒絕盤查，還大言不慚的向警方表示「我是三重警備隊的警察耶！」，高雄轄區警員聽聞立刻通報三重警分局，三重警分局獲報後，馬上記2支小過懲戒，並以專案考核處理。

據了解，黃警員警專31期畢業，隸屬於三重分局警備隊因故不得配槍，平日素行不良，在前台擔任值班台時，曾無故嗆前來洽公的民眾，在後門值班時更是隨地亂尿尿，也因情緒控管不佳，時常出現缺失，累計上百支申誡，據分局多名警察透露，黃警在分局是個問題人物。

黃警員於25日深夜與友人到高雄十全一路某高級酒店消費，叫了許多陪侍女在側陪同狂歡，高雄三民一分局派員到場臨檢，因黃警員不滿警方盤查，掃了他玩樂興致，黃警員竟對三民一分局警嗆聲：「我可是三重分局警備隊的警察耶！」轄區警方聽聞，當場回報三民一分局督察組，並轉報三重警分局備處。

三重警分局獲悉此事後，不待黃男休假完畢，立即召開風紀評估會，記2小過，並加強列管考核，同時將擬列黃警員為汰除名單。

(中時 )