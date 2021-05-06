【全程影音】國民黨召開「警察服膺綠色黨證 縱容黑道橫行？」記者會

台北市警局經歷北投分局、松山分局之亂後，又發生雙北市警局長出席餐會，遭黑道潑千隻蟑螂，加上趙介佑一案，讓民進黨捲入染黑風暴，更爆出有許多黑道人頭黨員，對此，國民黨立委鄭麗文質疑，所以黑幫只要有黨證就天下無敵？而這些警界高官人士都是行政院長蘇貞昌決定的，但現在蘇貞昌又躲起來了，又不關他的事了？

從松山分局之亂，到北投分局之亂，再到千隻蟑螂之亂，鄭麗文今（6）日在臉書指出，這些警察、議員、立委、高官，黑幫通通都沒有放在眼裡；至於蟑螂之亂，真的只是單純與餐廳的債務糾紛嗎？真的有這麼巧？跟松山分局黑衣人砸警局一樣巧？讓台北市民真的感覺不可思議。

3日台北市警局長陳嘉在新生北路鉅星匯宴會廳參加交接典禮餐敘時，突遭2名硬闖黑衣人朝櫃台潑灑上千隻蟑螂後逃逸，引發社會譁然。（資料照／台北市議員王欣儀研究室提供／張立勳台北傳真）

為什麼黑幫可以完全不把警察當一回事？鄭麗文問說，是因為有黑道背景的人士，已經是總統的座上賓了嗎？還是因為有黑道背景的人，有很多小弟當人頭黨員，他們早就在決定民進黨可以選誰、幫誰選？所以黑幫只要有黨證就天下無敵？這些警界高官人士都是蘇貞昌決定的，現在蘇貞昌又躲起來了，又都不關他的事了？

鄭麗文也提到，松山分局之亂，從警政署到警察局，從頭到尾所有說法完全兜不攏，至今也沒有人出來給全民一個交代，現在台北市警局長陳嘉昌有市長柯文哲撐腰，警政署長陳家欽就縮回去了？交手機、測謊之後，現在又上演官官相護，大家警察一家親，全部串供，然後警察就都沒事了嗎？那以後誰還敢相信警察？都不用有人出來負責嗎？

不過，針對近來警界頻頻出包，蘇貞昌4日出席臺大醫院「掌握關鍵 攜手防疫」手部衛生日活動，受訪時表示，我們知道人民需要安定的社會，安居樂業是政府對人民最起碼的責任，所以看到黑道丟蟑螂到餐廳，不論對警察或對餐廳都絕不能容忍。

對於內政部長徐國勇第一時間下令，要嚴格掃黑、嚴懲不法，蘇貞昌說，絕對大力支持，也希望大家能支持警察、給警察加油，也希望極少數警察不要做不好、當害群之馬，破壞人民多年來對警察的好感和信任；蘇並強調，蔡總統對清廉勤政的宣示和改革決心，大家不用懷疑。

從松山分局之亂，到北投分局之亂，再到千隻蟑螂之亂，這些警察、議員、立委、高官，黑幫通通都沒有放在眼裡。 蟑螂之亂，真的只是單純與餐廳的債務糾紛嗎？真的有這麼巧？... 由鄭麗文發佈於 2021年5月5日 星期三

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(中時新聞網)