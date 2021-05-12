行政院長蘇貞昌今天下午到成大視察全大運防疫作業。（曹婷婷攝）

行政院長蘇貞昌今天下午到成大視察全大運防疫，他說，今天有一些狀況但並沒有要升級，呼籲大家把昨天防疫SOP做到位，他也藉今天的機會呼籲全國同胞，當全世界第三波疫情再起，許多國家鎖國、封城，我們還能舉辦1萬多人運動盛事，我們一起為自己、為台灣守住亂世中的福地。

國內今天一口氣新增16起本土病例，正在台南成功大學舉辦的全大運是否續辦備受關注，主辦單位成大比照中央防疫規範，整體賽事跟練習都限制室內100人、室外500人規範，蘇貞昌也僅在中正堂場外視察，遵照人流管控而未入館。他說，因疫情關係，今天特地到台南視察防疫，希望大家一起努力，讓1萬多名選手安心比賽，拿到好成績。

被問到目前防疫會有升到三級的可能嗎？蘇貞昌說，今天還新增一些狀況要更小心，但並沒有要升級，而是把昨天指揮中心要求的防疫SOP，大家要做到位，他說，因全體同胞一起努力，台灣防疫有好成績，一年多來相對平安，我們周邊國家如馬來西亞前天才剛宣布封城1個月，日本也第4波疫情再起，台灣目前有幾起狀況，所以昨天已在指揮中心要求所有部會及指揮中心加油。

蘇貞昌說，防疫要靠全民一起努力，也拜託第一線醫療院所有狀況要第一時間通報，此外，他也請國人放心，所有防疫物資包括口罩、酒精等，經過一年多來準備充分，最重要的大家務必做好防疫措施，他強調，只要全體同胞繼續做到防疫中心SOP，台灣一定可以繼續維持安全。

(中時 )