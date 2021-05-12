臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

華航機師染疫和諾富特飯店群聚感染風暴延燒多日並不斷擴大，引發全國民眾恐慌。行政院院長蘇貞昌昨日（11）證實，台灣有新狀況，呼籲國人嚴謹面對疫情，「該收心了」。然而總統蔡英文昨日上午11點36分，卻在臉書刊登8月28日日公投「四個不同意，台灣更有力」宣傳照，引發議論。對此，有網友氣憤大罵：「說真的疫情都那麼嚴重，還再說著不要怪政府部門？難道民眾該死嗎？」

常在網路評論時事的藥師林士峰今日（12）在臉書發文，在現下防疫出現變化的關鍵時刻，國人同胞還等著總統的領導，盼望著總統儘速補上開始出現漏洞的防疫工作。可是在蘇貞昌對我們疾呼收心的同時，總統竟然心繫的是8月28日反公投的政治議題，如果總統真的那麼擔心民意的反撲，就不應該明知人民的強烈意志，卻還思考著如何逼迫人民接受。林更對蔡英文呼喊：「總統，您是我們中華民國全民的總統，不是民進黨的總統！」

針對蔡英文在疫情加劇之際仍心繫公投的舉動，網路反應熱烈，不少人在林士峰該文下留言：「說真的疫情都那麼嚴重，還再說著不要怪政府部門？難道民眾該死嗎？」「好好的遵守規則，但是因為政府機關螺絲鬆動，然後要一起去承擔後果，卻不能有一點怨言，然後看著黨媒一直在把疫情淡化，叫人怎麼不生氣，難道連生氣的權益都沒有嗎？」。

不僅如此，也有網友到蔡英文臉書留言抨擊與諷刺：「英文姐姐，先關心如何大力防疫啦！」「你的身份是總統該說這樣的話嗎？」「公民投票是中華民國憲法上給予公民所賦予的複決權之權利。你是總統就應該遵守行政中立，就算你心中對公投事項已有特定傾向支持與否；身為我國最高領導人，更應該嚴禁為其所支持的公投議題所表態」、「四票蓋同意，台灣才有力！」

(中時新聞網)