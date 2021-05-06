新北市土城區鍾姓女子上月29日接到久未聯繫的姪子電話，聲稱因資金周轉不靈，要向她借10萬元付貨款，鍾女不疑有他，立刻到銀行匯款，此時巡邏員警剛好巡簽，行員因該帳戶許久未用察覺有異，並與警方聯手勸阻鍾女匯款，成功阻止詐騙案。

鍾女上月接獲詐騙集團電話，對方謊稱是鍾女姪子，稱自己定訂了1批貨物，但因資金周轉不靈，付不出貨款，欲借款10萬脫困，等資金到位後立刻歸還，鍾女心急立刻到銀行臨櫃匯款給姪子老闆，未料行員發現該帳戶是個人戶，且長久未使用，質疑是詐騙集團常用手段，便報警求助。

新北市土城警分局員警劉瀚仁、吳怡君、許庭榮、蕭文中、吳文程隨即趕到，但鍾女堅信姪子不會騙人，5名員警輪番勸說，最後請鍾女打給對方視訊確認，但詐騙集團成員避而不接，頻頻掛斷電話，之後鍾女打電話給弟弟確認，才發現對方是詐騙集團，放棄匯款，也感謝警方堅持勸說，成功避開詐騙手法。

(中時 )