呂姓病患因不滿台北榮總的醫師不給他止痛藥，去年8月初，言語恫嚇要毆打護理師，還作勢要打醫師，再拿點滴架打破病房值班室的玻璃，導致醫護人員心生畏懼，檢警依恐嚇危害安全、違反醫療法起訴呂姓病患。事後呂改稱，醫師對他很好，非常感激他們，想跟他們道歉，士林地院審結，依2次恐嚇罪判拘役55日、違反醫療法判處徒刑6月，得易科罰金23萬5000元，全案仍可上訴。

呂男罹患腎臟病、心臟病，去年8月5日入住台北榮總，隔天欲泡茶給醫師喝，卻自行拿推車紙杯，當護理師告訴他，那是用於採檢體用的，他心生不滿，當晚恐嚇護理師，會叫外面的打大姊頭毆打她，後又因身體疼痛，索取強效嗎啡遭拒，再度作勢毆打醫師。

第2天深夜11點多，呂男大鬧病房，嚇得醫師躲進值班室內，並將門反鎖，呂並未因此罷手，打電話給不明人士，欲叫小弟到場，再持鐵製的點滴架，打破值班台玻璃，玻璃碎片散落一地，醫院立刻通知警察到場。

醫師考量呂的病情，並未將他趕出醫院，繼續治療。呂開庭時說，主治醫師對他很好，他非常感激，之後就不曾發生，法院考量，呂身體狀況差，兒子每月匯款1萬3000元給他作為生活費，2次恐嚇醫護人員，分別判處30日、40日應執行拘役55日，持點滴架打破玻璃，依對醫事人員以強暴方法，妨害執行醫療業務罪，判處徒刑6月，得易科罰金18萬。

(中時 )