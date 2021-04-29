囂張黑衣人追醉警官到警局裡砸爛電腦。（圖／翻攝自畫面）

台北市松山警分局本月15日因教官與人衝突，導致7名黑衣人衝進警局叫囂砸電腦，但只被員警隨身的密錄器還原現場，松山分局長林志誠表示，因為案發前一天停電，復電後沒有重新啟動所以沒有畫面。資深媒體人黃暐瀚質疑，「我不相信」！是不是把柯文哲市長當成塑膠市長？

黃暐瀚今（29）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，水再深也有底，警察是人民保母，但最近出多少事情？嘉義有人在路邊揮國旗，結果被以公共危險罪送辦，台北市北投分局有人幫毒販送便當，那名毒販還曾經去購物開槍，只被以違反社會秩序維護法送辦。黃暐瀚砲轟，路邊揮國旗是公共危險罪，路邊開槍只是社會秩序維護法，這就是現在的台灣。

黃暐瀚痛批，現在這個警察保母是會造假、會捏造、會自導自演、會湮滅證據的保母，誰還敢相信警察？

黃暐瀚也認為，既然台北市警察局長陳嘉昌向台北市長柯文哲自請處分，那就走啊！把這件事其辦完就離開，因為已經嚴重失職了。

他比喻，皇帝派主帥打仗，吃敗仗後，主帥怪前鋒小兵衝太快，那還幹甚麼主帥？台北市警察局長會不知道松山分局中崙派出所有不斷電系統嗎？

黃暐瀚指出，4月15日凌晨4點到6點，一張粉紅色台電停電通知單，通知當時停電，4月16日凌晨2點黑衣人衝進中崙派出所，電腦（監視器）沒開機，難道警察都不在？「我不相信」！到4月21日基層警察才到《靠北警察》爆料。函後4月22日分局長開記者會，警察和黑衣人握手和解。這件事燒了10天，難道台北市警察局長不知道內情？

黃暐瀚強調，重點就在黑衣人衝進警局，有沒有叫囂？有沒有砸電腦？到底畫面裏面有誰？有沒有「有力人士」在喬事情？市警局長在市議會備詢也是說停電，是不是把柯文哲市長當成塑膠市長？

(中時新聞網)