資深媒體人黃暐瀚的母親5日凌晨3時出門晨運時，遭到方姓男子駕駛賓士高速撞斃，事後方男酒測值每公升達0.4毫克。對此，台中市議員黃健豪今日也在臉書上發文痛斥，方男根本是人渣，更直指方男肇事後喝酒就是想脫罪，呼籲昨晚與方男同遊的友人，趕緊出面指認。

黃健豪5日下午在個人臉書上發文表示，他在事故發生不久後，就收到民眾的訊息，指稱肇事男子的真實身份為野人理髮的負責人，他經過比對方男的刺青，確認身份吻合。

對於肇事駕駛，黃健豪則說，對方在車禍肇事後馬上喝啤酒，依過往判例，會難以判定是否酒駕肇事；黃健豪還說，事後在派出所，方男也要求律師到場才接受偵訊，合法的要求，法律向來保護懂法律的人。

黃健豪也在文內呼籲，「盼所有接觸過方先生的人，要好好的思考，這種人有什麼資格活在世界上？」，並表示他已請警方比對行車軌跡，盼能找出這位人渣在出事前在哪，是否有喝酒？

黃健豪說，倘若肇事男子若真的有喝酒，盼望該晚與他同樂的朋友能出面作證，「這已經不是義氣不義氣的問題了，而是把人撞死還試圖喝酒脫罪的惡劣行為。」黃健豪更在文末寫下，「最後，再次提醒所有好朋友，喝酒就找代駕吧！」

對於方姓男子為野人理髮負責人一事，野人理髮也於今日在臉書發出聲明，指出方男因理念不合，已於2月辭職，其所負責分店也交由其他人經營，對於外界的不實指控，將保留法律追訴權。

野人理髮於今日火速發出聲明，指出方姓男子早在2月就離職。（翻攝臉書）

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(中時新聞網)