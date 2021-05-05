資深媒體人黃暐瀚的母親，今天凌晨不幸遭酒駕者撞死，黃暐瀚上午忍痛主持完廣播節目後，才南下處理母親後事。中廣董事長趙少康透過臉書發文致哀，呼籲台灣應比照日本，不僅酒駕同乘者、車輛提供者要連坐受罰，應連提供酒品的商家也要連坐。

「每一起酒駕肇事的發生，都是至少兩個家庭的悲劇。」趙少康表示，黃暐瀚是他的好朋友，在母親節前夕聽聞這樣的噩耗，令人鼻酸跟憤慨，除了慰問，我們能做、該做的是避免下一起類似悲劇發生。

他指出，立法院2019年3月通過修法，加重汽機車酒駕刑責，然而比較2019年及2020年的統計數據，雖然取締酒駕件數從9萬1620件降低至8萬2626件，但死亡人數卻從149人增加至151人，不降反升，顯然還有其他防治酒駕的措施值得討論。

趙少康認為，增加刑罰仍無法遏止酒駕的主因是「僥倖心態」及「飲酒者無法確實自律」，因此旁人的強力介入及完善社會安全網至關重要，應從源頭強制有酒癮者接受戒治、避免一犯再犯。

趙少康也主張，目前台灣僅針對酒駕同車者採取連坐法，未來應該比照日本作法，包括同乘者、車輛提供者都要連坐受處罰，甚至提供酒品的商家也要連坐，讓店家為了不要惹禍上身，強制為客人聯絡代駕，甚至連在超市試酒都必須承諾試喝後不會開車。相關作法讓日本的酒駕致死數量，從平成11年的1257件大幅降低到平成28年致死的213件，效果相當顯著。

「每一起酒駕肇事的發生，都是至少兩個家庭的悲劇！」趙少康在文末說，他向暐瀚致哀，並希望所有人都能一起努力，不要讓這類悲劇一再發生，因為這每一起惡耗，都令人嘆息悲憤。

(中時 )