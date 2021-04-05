為太魯閣號事故下台負責？ 蘇貞昌提疫苗、缺水：政府要做的事很多

台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌意外，造成重大死傷，交通部長林佳龍昨晚在臉書表示，已向總統蔡英文及行政院長蘇貞昌提出請辭。對此，蘇貞昌今受訪時表示，目前以搶救、搶通為主，有關後續責任問題、若林佳龍准辭後的接班人，現在還沒有討論；至於自己是否下台負責？他說，政府對這麼大的災難當然要負責，但政府要做的事情也很多。

外傳台鐵總體檢報告遭卡，蘇貞昌今到台北車站視察「0402臺鐵408次太魯閣號事故 陸上重大交通事故中央災害應變中心」聽取救災相關進度，受訪時表示，發生這麼大的災難，還有人用錯誤的訊息導風向很不應該，有關台鐵總體檢的報告，在完成後三天就由政院秘書長立刻通函各部會執行，其中要改善的144項已執行完畢、109項解除列管，對於後續中長程改善，如組織改造、修法、提高票價等，因事關重大牽涉問題很多，都還持續進行，不要再做不當的誤導。

交通部長林佳龍4日晚間宣布已向總統請辭。（資料照／鄭任南攝）

林佳龍請辭若獲准，是否有決定接班人選？蘇貞昌說，災難發生後，林部長一直在現場，肯定林部長負責任的態度，目前最重要的是搶救和搶通，至於後續責任問題，現在還沒有討論。

此次太魯閣出軌意外釀重大死傷，外界也有不少聲音要蘇貞昌下台負責。蘇貞昌對此回應，表示政府對這麼大的災難當然要負責，要做的事情很多，一方面在連假搶救傷患、搶通意外現場最要緊，政府在相關各方面要持續做好也是應該的，但不是只有這件事情，現在還有疫苗20萬劑進來，政府也忙著要讓民眾盡快施打，旱象也越來越嚴峻、還沒解決，「政府要做的事情很多，都要負起責任」。

太魯閣號2日在花蓮發生嚴重事故，死傷慘重。（資料照，王志偉攝）

蘇貞昌也提到，發生這麼大的悲劇，我們都覺得很不安，我們盡全力幫助受傷民眾、受難家屬，希望能夠盡快撫平，同時也會協助家屬、受傷民眾後續求償事宜，盡力補償，自己和總統、副總統也捐出一個月薪水，表達一些心意。

此外，台鐵局長自1月初懸缺至今未補，蘇貞昌強調，台鐵是很重要的單位，這個工作也很辛苦，相關局長出缺會和部長商量，目前還是請次長代理，事情處理完後，會找最合適的人擔任這重要的工作。

至於外界質疑，軌道異物入侵警報系統設置，原本去年底就要完成，卻延宕至今還沒做好。蘇貞昌表示，相關應該做的事情，都有照時限在做，有關還沒有做好的部分，會再進一步加強。

蘇貞昌視察重大交通事故中央災害應變中心｜2021.04.05

(中時新聞網)