AZ疫苗開打近半個月，今（3）日有媒體報導指稱，因「打氣不佳」，高市衛生局特地舉辦抽獎搶救施打率，最大獎祭出SWITCH主機。對此，衛生局今發聲明澄清絕無抽獎活動，衛生局長黃志中也在臉書自嘲說「我沒有暗槓SWITCH」。

根據報載，AZ疫苗打氣不佳，各縣市近日也收到中央指示，要求分配到疫苗的醫院需常設「新冠疫苗注射門診」，其中高市衛生局辦抽獎，還祭出SWITCH主機。衛生局澄清，高市對於新冠肺炎疫苗注射，並無規畫舉辦任何相關抽獎活動，針對某媒體有關報導內容非屬事實。

衛生局說明，3月22日開打兩周以來，高市轄內23家專責醫院直接及間接照護疑似個案的醫護人員總計3005人完成接種，目前總施打數為全國各縣市之冠。

衛生局指出，高市5間合約醫療院總共獲配9700劑AZ疫苗，衛生局也請合約醫院依照各自施打場所容量訂定預約機制，並非要求每日施打量。目前高雄市均持續循序漸進規畫安排符合接種對象前往合約醫院進行接種。

黃志中特地在臉書PO文澄清，醫護施打COVID疫苗，高雄市衛生局沒有辦理抽獎活動，更沒有SWITCH主機，「所以也不要問我為何打了疫苗沒有抽獎，我也沒有獎可以抽，也沒有暗槓SWITCH主機」，要問就請去問台北的那兩個記者，不要問高雄的記者，因為他們也不知道啊。

據了解，高市衛生局其實是針對流感疫苗舉辦「全民打疫苗」活動，今年1月30日至4月30日完成接種、掃描QR code完成上網登錄就可參加抽獎，周周抽iPhone SE、SWITCH，最後一周抽出最大獎Gogoro電動機車。

(中時 )