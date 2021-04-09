在對30歲以下年輕人提出替代疫苗建議後，英國官員和部長們周四試圖對民眾喊話，喚起大家對AZ疫苗(AstraZeneca)的信心。

官員們指出，建議30歲以下民眾使用替代疫苗，此並不表示任何嚴重的安全性憂慮，而僅表示「極罕見的」可能副作用。

發出該建議的疫苗和免疫委員會(JCVI)副主席Harnden表示，這種建議並非不尋常的，並表示英國不同年齡層的民眾已經施打了不同的疫苗。

Harnden對路透表示，該建議並沒有破壞監管機關的看法；監管機關認為AZ疫苗適用於所有年齡層的民眾，但是如何更好地部署各種疫苗，這將由各國自行決定。

英國藥物管理局(MHRA)並未將AZ疫苗設下使用者年齡限制。然而許多人在看到JCVI的建議之後，紛感到訊息的混亂。

議員Smith對於該建議的宣布，認為非常荒謬，認為有很大的可能，民眾將拒絕接種AZ疫苗。

衛生部長Hancock則提出辯護，表示對可能的副作用(即使是非常罕見)給予透明化資訊，將提高民眾對醫療系統的信心。

英國自1月以來一直使用國產的AZ疫苗；其他國家如法國，先是將該疫苗限制在老人的使用，但現在又轉而不讓老人使用。

Harnden表示，停止或開啟某疫苗的使用，不是一件容易的事，如果反覆做了，就會失去民眾的信心。

Harnden表示，英國有足夠的疫苗來進行替代疫苗的供應，而不會延遲到疫苗接種進度，並表示至七月底，英國所有成年人都將接受第一劑疫苗。

(時報資訊)