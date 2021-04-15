丹麥在周三宣布永久停止使用阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學開發的AZ疫苗，為全球首個國家禁止該疫苗使用；AZ疫苗被認為與罕見但嚴重的血栓有潛在關聯。

該決定將讓丹麥疫苗接種計畫的完成日期，從7月25日延後到8月初。但是新的時間表仍假定了嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的使用，但實際上嬌生已推延在歐洲的供應，丹麥目前也暫停了嬌生疫苗的使用。

丹麥衛生單位主管Brostrom在新聞簡報中表示，對AZ疫苗相關血栓調查發現，其為「真實和嚴重的副作用」；衛生單位將繼續為所有群體進行疫苗接種，但是不會使用AZ疫苗。

阿斯利康表示，尊重丹麥的決定，但是將繼續為丹麥提供數據，作為未來決策的參考。

目前歐洲多數國家已經恢復使用該疫苗，但是有某種年齡群體的限制，多數是同意50歲或60歲以上人士的施打。

Brostrom表示，根據丹麥和挪威的健康數據，施打AZ疫苗的民眾，每4萬人就有1人預期會罹患該嚴重的併發症，但是是否有與年齡或性別相關聯，則沒有定論。「我們必須考量到這個風險，我們已知道AZ疫苗有嚴重傷害影響的風險，儘管該風險在數目上相當少」。

目前丹麥580萬人口中已有100萬人接受第一劑疫苗，77%接踵了輝瑞(Pfizer)疫苗，7.8%使用莫德納(Moderna)疫苗，15.3%使用AZ疫苗。

(時報資訊)