食物運送公司Deliveroo周四表示，截至三月底的該季訂單超乎預期，為翻倍成長。Deliveroo在三月於英股IPO，雖為眾所矚目的公開上市案，然股價表現不佳。

Deliveroo指出，公司上季出現連續四季的訂單成長，年增114%，來到7100萬筆訂單；總交易價值(GTV)年增130%，為16.5億英鎊(約22.7億美元)。

執行長許子祥(Will Shu)表示，受到新客戶增加和既有客戶的持續性需求，英國和愛爾蘭市場需求強勁，其他國際市場亦同。

雖然出現連續第四個季度的成長，但是公司也擔憂新冠封鎖的逐步解除，後續可能帶來的影響。執行長表示，「有信心公司的價值主張將在2021年繼續吸引著消費者、餐廳、雜貨店、送貨員，我們正對全年的財測採取謹慎的態度」。

Delieveroo表示，維持公司全年總交易價值成長30%至40%的財測目標，同時預期毛利率將在7.5%至8.0%之間。

(時報資訊)