美國總統拜登3月29日在白宮發表演說，宣布從4月19日開始，90％成年人將符合接種新冠疫苗的資格。他同時警告未來數周內，美國疫情將可能惡化。

他強調新變種病毒使疫情迅速擴散同時，部份人沒遵守防疫規定的不顧後果行為，都使確診人數再次持續攀升，這情況令人沮喪。

他估計未來數周的新增確診人數會愈來愈多。因此必須加快接種疫苗的速度。他形容美國目前正處於一場生死競賽之中。

拜登一再呼籲各州長、市長和地方行政首長，不要放寬強制戴口罩的規定，強調這跟政治立場無關。

美國迄3月29日止，累計確診3,103萬3,801人，累計死亡56萬3,206人。單日新增確數在3月14日下降至4萬3,101人創逾五個月新低後，人數又開始持續回升，3月26日高達7萬7,417人。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在3月29日表示目前美國疫情讓他有「厄運將至」的感覺，因為美國目前的疫情變化跟數周前的歐洲相似。目前歐洲正出現另一波疫情在蔓延。

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