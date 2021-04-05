受到美國就業增長力道強勁、全球經濟復甦前景亮麗的激勵，全球股市周一齊唱高調，日本股市收盤上漲0.8％，美股也跳空開高，帶動全球股市指數攻上1個半月新高。

美股3大指數全面開高，道瓊工業指數大漲300點或0.9％，來到33,452點的歷史新高，標普5百指數同步大漲0.9％，報4,055點，同創歷史新高，那斯達克指數也勁揚1％，來到13,601點。費半指數大漲1％，台積電ADR跳漲至125.85美元，漲0.8％。

日股日經指數周一跳空開高，一舉收復3萬點大關，終場收在30,089.25點，大漲235點或0.8％，韓股則收漲0.3％。

周一許多國家股市休市，中國、香港與台灣因清明節未開市，澳洲、英國、德國與法國則因復活節休市。

MSCI全球股市指數上周五以小漲作收，來到2月底以來新高，有機會進一步挑戰2月稍早創下的歷史高點。

美國勞工部上周五公布3月非農就業人口單月大增91.6萬，創去年8月以來最大增數，並遠優於市場預期的增加64.7萬，顯示就業市場復甦動能強勁。

日本第一生命保險總研（Dai-ichi Life Research）資深經濟學家藤城表示，「隨著餐廳開始重新開業，4月份的就業成長還會持續加溫，雖說大家預期美國經濟恢復正常是遲早的事，但復甦步調似有加速之勢。」

與去年2月的高峰相較，美國目前就業總人口仍減少約840萬，若經濟加速復甦，就業市場最快明年底就可重返疫前的水準。

由於就業報告意外強勁，市場升息預期也升溫，根據最新利率期貨盤顯示，投資人預期美國聯準會（Fed）在2022年底就會升息，有些專家甚至認為，Fed短期內可能就會討論縮減量化寬鬆（QE）。

頂峰資產管理（Asset Management One）首席經濟學家小出表示，「由於拜登的基建計畫可能在秋天前就會通過，Fed不太可能迴避討論縮減購債的議題。」

周五就業報告出爐後摜壓美債下跌，與價格反向連動的殖利率再度彈升，10年公債殖利率並重新站上1.70％大關。美國債市周一回穩，10年公債殖利率微揚至1.727％。

Tigress Financial投資長凡賽斯（Ivan Feinseth）指出，「強勁就業報告迄今並未在債市引發進一步的沉重賣壓，我認為這是因為債市過去一個月已先行反應此一結果。」

(工商 )