台股加權指數9日開在16,974.28點，開高走高，隨即衝上萬七關卡，一度站上17,016.13點，創下歷史新高點，權王台積電（2330）開高618元，鋼鐵股中鴻（2014）一開盤即拉上漲停板價27.4元，鋼鐵股領漲，台股多方氣盛。

美國聯準會主席鮑爾持續發表鴿派言論、再加上就業市況比預期疲弱，帶動美國公債殖利率走軟，連帶推升成長與科技類股，標準普爾500指數也應聲再創歷史收盤新高。

美股道瓊工業平均指數4月8日上漲0.17％（57.31點）、收33,503.57點，逼近4月5日的歷史收盤高（33,527.19點）。那斯達克指數上漲1.03％（140.51點）、收13,829.31點，創2月19日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.07％（34.8點）、收3,301.26點。

元富投顧指出，1～3月份外資大賣台股超過3,400億元，其中台積電就賣超53萬張，如今美債走穩，美國科技股股價修正也暫時告一段落，外資開始回補台積電等大型電子股，大盤站在17,000點上，短期震盪難免，但市場看多的氣氛不變，台積電、聯電、鴻海等權值股也撐住大盤指數，預期4月份依然是震盪趨堅、類股輪漲的行情，目前短期底部已經墊高至16,300月線，漲多拉回可留意支撐。

(工商 )