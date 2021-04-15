台股加權指數15日開低在16,851.06點，權王台積電（2330）開平在612元，股價隨即走低在盤下，對指數走勢也形成壓抑。傳產指標股中鋼（2002）早盤開高在33.10元，但賣單隨即出籠，股價由紅翻黑，導致加權指數走勢震盪。

15日盤後台積電將舉行法說會，市場聚焦先進製程進度、資本支出、美國廠設廠進度、南科跳電等問題，期待台積電釋出正向訊息，引領台股突破盤整區間格局。

線上虛幣交易所Coinbase掛牌首日開高後漲幅迅速收斂、拖累科技股走軟，再加上聯準會主席鮑爾提到削減購債，衝擊四大指數殺尾盤。

道瓊工業平均指數4月14日上漲0.16％（53.62點）、收33,730.89點。那斯達克指數下跌0.99％（138.26點）、收13,857.84點。費城半導體指數下跌1.19％（38.81點）、收3,213.88點，創3月31日以來收盤新低。

元富投顧指出，美國新增對中國大陸科技大廠的實體清單，正巧都是台灣高價IC設計公司的客戶，如祥碩、世芯-KY等，大盤因而受到影響，開始出現震盪格局。

本周雖有傳產股航運、塑化、鋼鐵、造紙撐住人氣，但短線當沖盛行，不僅類股輪動太快，大盤成交量在上下刷洗中，每天都是5,000～6,000億元（上市櫃合計）。

元富投顧指出，投資人信心浮動的結果，最怕最後造成多殺多，所幸仍有台積電撐住指數，如失控跌破月線，將更不利後市，短線上若成交量仍持續爆大量，仍宜小心應對。

(工商 )