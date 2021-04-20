1.中鋼(2002)：首季稅前大賺130.9億，年增暴衝610%創新高，惟短線漲多，盤初跌約2%。

2.聚亨(2022)：外資連兩日買超，股價盤初一度衝上12.8元、漲逾9%。

3.第一銅(2009)：周一期銅上漲，今早股價續漲逾3.5%。

4.英利-KY(2239)：外資連三日擴大買超，帶動股價漲逾4.5%。

5.三商電(2427)：周四將法說，昨外資擴大買超60張布局，盤初股價漲近2.5%。

6.氣立(4555)：Q2、Q3營運可望較Q1持續增溫，股價低檔整理多日，下方5日線有撐，今早強彈逾8.5%。

7.凌陽(2401)：車用訂單滿到年底，買方爆量積極，早盤上揚逾5.5%。

8.正新(2105)：報價題材、訂單力挺，激勵營運看俏，股價觸及59.1元漲停。

9.虹堡(5258)：未來營運成長仍樂觀看待，晨盤上漲逾3%，曾摸及33.8元再寫多年高點。

10.佳世達(2352)：外資連10日買超4萬張，早盤續漲逾2%，突破前高。

11.亞航(2630)：航運股持續揚帆，中小股獲多方敲進，股價跳空漲停，21.35元寫短波高價。

12.台聚(1304)：2月獲利年增2倍，每股賺0.32元，惟列入注意股，晨盤漲多修正跌5%。

13.台航(2617)：護國艦隊啟航，早盤再拉第二根漲停，續寫波短新高價。

14.新興(2605)：BDI指數續漲，多軍不退散，股價觸及28.45元漲停，維持9%以上漲幅。

15.亞聚(1308)：原油期貨反彈，但漲多懼高，晨盤一度摔入跌停。

16.億泰(1616)：外資昨回頭買超，早盤續衝向9.17元漲停，突破9元改寫短高。

17.華榮(1608)：獲利題材續發威，股價一度再飆上24.9元漲停，隨後震盪維持逾7%漲幅。

18.尖點(8021)：擴充代鑽產能拚營運，股價整理結束，今早逆勢彈高3%。

19.國巨(2327)：產能利用率增搭配漲價效應，Q2有錢景，資金進場承接，走高近4%突破短均。

20.台泥(1101)：基本面優勢+布局電池市場為營運添柴，早盤大漲逾3%，創下逾13年高點。

21.統一(1216)：傳產當道且迎夏季冷飲商機，股價走強突破75元，改寫15個月新高。

22.皇昌(2543)：營造族群受打房影響小，買盤進場卡位傳產行情，亮燈漲停。

23.中信金(2891)：外資昨日買超逾2.6萬張，資金跟進，今早站上23元，創14個月高價。

24.業旺(1475)：遭列警示股，獲利了結賣壓湧出，開盤直殺跌停。

25.復盛應用(6670)：滿手訂單Q2營運拚佳績，股價穩步盤堅，強站短均之上。(編輯整理：李慧蘭)

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