前友昱科技公司董事長、股市作手鍾瑋驛，被控於2011年因康聯公司股價上市後，股價大跌，藉公司派拉抬股價機會炒作康聯，買進賣出股票逾33億元，不法獲利8357萬7804元，去年底被判刑5年定讞，但鍾早已落跑，台北地檢署聲請沒收他100萬元保證金，近日將發布通緝。

本名鍾國華、英文名WILLY的鍾瑋驛，風光時曾與前藝人吳仲凡交往，鍾瑋驛涉及多起炒股案，除了康聯炒股案外，他另於2011年炒作上櫃公司泰谷光電股票，去年被判刑3年6月定讞，台中地檢署去年7月聲請沒收50萬元保證金，並發布通緝；鍾男另被控於2013年涉炒作上櫃公司富驛股票，最高法院今年1月駁回鍾上訴，判刑4年定讞，預料北檢將一併通緝。。

北檢調查，鍾男在2011年康聯公司初次發行股票（IPO）時，即以每股（含手續費）89至90元價格，透過金主提供之人頭戶圈購康聯公司股票，在康聯股票上市後，股價大跌遭受損失，心有不甘，於是透過承銷券商與康聯公司之公司派聯繫，希望對方設法「穩定操作」股價。

康聯公司派為免股價繼續下跌，市值縮水，指示投資長尋求市場投資人進場買賣康聯公司股票，避免恐慌性賣壓導致股價再度重挫，俾以穩定康聯公司股價，鍾男於是與對方合作，用不法操縱、拉抬方式，破壞股票市場競價自由。

鍾男向不知情金主借款及人頭提供證券帳戶，誘使友人以自有資金依他指示下單操作，買進康聯股票共33億8243萬9100元，賣出金額為33億8970萬4400元，犯罪所得達8357萬7804元。

(中時 )