聯發科(2454)將在本周三舉辦法人說明會，市場屏息以待，除關注其第一季獲利表現外，也對其第二季、下半年產品布局相當關心，聯發科今股價開高震盪，股價一度達歷史新高1090元，寫下歷史新高價，市值也攀升至1.73兆元，一舉超越鴻海(2317)的1.66兆元，成為市值第2名，其後雖一度下壓修正，惟盤中後股價回穩。

聯發科今股價早盤走高，一度站上歷史天價1090元，市值也攀升至1.73兆元，一舉超越鴻海的1.66兆元，成為台股市值二哥，今也有亞系外資將聯發科目標價一舉調升到1500元，是目前外資圈最高。

聯發科今年首季淡季不淡，營收更是首度超越千億元大關，衝上歷史新高1080.33億元，這也使得市場對於其第一季的獲利表現相當期待，法人圈就看好其首季獲利有機會挑戰14元。

聯發科今年將受惠大陸市場5G智慧機的滲透率成長，除第二季有機會再成長外，下半年營運動能也持續強勁，且因為聯發科供應鏈多為國家隊，且因為具有量能優勢，故面對業界普遍的缺料問題，其衝擊有限，也是其今年營運的一大利多。

聯發科法說會預計在本周三登場，市場對於其釋出正面訊息樂觀看待，也預計其第二季營運持續看好。

(時報資訊)