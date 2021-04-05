我國今新增一例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心表示，今確診的個案為編號案1049，是一名印尼籍的20多歲女性，來台前持有搭機前3日內的陰性證明，目前共累積1048例確診。另外有關太魯閣號事故的海外親屬入境申請，目前已有一名在荷蘭的家屬將於今日返台奔喪，依特別條款可在居家檢疫期間外出。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1049入境時無症狀，是一名來台就學的境外生，3月21日入境後即進入集中檢疫所隔離，4月3日衛生單位安排採檢後確診，Ct值為34，不過隔天二採結果呈陰性，但抗體檢查的IgM、IgG都是陽性。

由於最近2天都有境外生確診，外界擔憂是否代表國際疫情升溫？莊人祥說，最近確診的比例還是以移工較多，境外生比例相對較少，應不代表國際疫情有大幅升溫趨勢。

為因應台鐵太魯閣號事件，指揮中心昨開放海外親屬返台奔喪、探病，凡符合資格的民眾可免除提供搭機前3日內PCR報告，並在居家檢疫期間外出奔喪、探病，莊人祥指出，目前已有一人提出申請，是一名在荷蘭的國人，預計今晚抵台，至於還會有多少民眾以此規定入境，還要看機場端是否有人填寫申請書才知道。

疫苗施打方面，莊人祥表示昨天因適逢連假，沒有人進行AZ疫苗接種，因此目前累計接種人數仍停留在1萬7000零78人，不良事件通報仍維持在64人，其中包含8例嚴重不良事件通報。

不過連江縣至今一劑AZ疫苗都未施打，莊人祥表示，由於連江縣符合第一線、第二線資格的醫護人員數量並不多，加上各離島須集中至同一家醫院進行接種，因此至今尚未施打，估計明起擴大施打對象後，就會打出連江縣的第一針。

(中時 )