台帛旅遊泡泡首發團今天進行返國後的採檢，在100人的團中共有52人選擇到新光醫院採檢，新光醫院副院長洪子仁表示，預計今天上午11點前就會完成採檢，傍晚5點結果出爐後會再向指揮中心說明。

洪子仁在首發團時隨帛琉總統惠恕仁一同到帛琉參訪，了解當地的防疫作為，他表示，經過4天3夜的旅程，發現當地不但已有逾半人口打完疫苗，防疫動線上更是十分落實，餐廳、旅館均有一套詳細規定，且旅客不是在飯店就是在海上，建議指揮中心可鬆綁現行的5加9自主健康管理措施。

衛福部長陳時中日前提出對帛琉泡泡旅客觀察一個月，若無疫情就免採檢，改採14天的一般自主健康管理，但洪子仁認為，即便是現行自主健康管理措施，仍規定不能參加聚餐以及就醫，對民眾的行動影響仍然很大，還是會影響國人參加帛琉泡泡的意願。

新光醫院副院長洪子仁接受採檢。（新光醫院提供）

民眾接受採檢。（新光醫院提供）

洪子仁說，建議政府可規劃旅遊版本的自主健康管理，讓與我方往來的泡泡圈可暢行無阻，他也舉例，帛琉現在只與我方往來，就好比民眾前往澎湖觀光也同樣不需自主管理，既然雙方是採無菌廊道的方式合作，就該進一步鬆綁。

此外，打疫苗者免隔離已逐漸成為世界共識，洪子仁指出，現在普吉島已推出打疫苗者不用隔離的措施，顯示施打疫苗已逐漸成為旅行未來的大方向，若指揮中心同意釋放疫苗給予民間機構，讓有出國旅行需求的民眾自費施打，相信也會提高國人接種疫苗的意願。

針對近期外界對於AZ疫苗的疑慮，洪子仁則認為問題不大，主因還是在於東西方人種差異，血栓背景值不同，因此只要接種同意書上有做出評估與說明，仍然建議施打，現在各廠牌疫苗對防範重症能力仍是百分之百，代表打完之後都會有保護力，還是呼籲國人踴躍接種。

(中時 )