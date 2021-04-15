去年7月底金門爆發牛結節疹疫情，8月初完成金門縣所有健康牛隻注射牛結節疹疫苗，10月1日農委會宣布牛結節疹災害緊急應變小組撤除，然而今日農委會投下震撼彈，林口某肉牛場出現8頭牛隻皮膚有結痂且發燒，經畜衛所檢驗確診為台灣本島首例牛結節疹案例，且病毒株基因序列與2019年中國大陸及去年金門發表的流行病毒株相似度達100％，新北市動保處已將8頭發病牛隻撲殺。

農委會主委陳吉仲今(15)日於臨時記者會上表示，昨(14)日下午接獲新北市政府動物保護防疫處通報，當日訪視林口區一肉牛場時，發現該場有8頭牛隻皮膚有結痂且發燒，懷疑為牛結節疹(Lumpy Skin Disease)，隨即採取移動管制、採樣、全面消毒並通報防檢局，同時將病材送畜衛所檢驗，並於今日經畜衛所確診為台灣本島首例牛結節疹案例，也隨即報行政院成立「牛結節疹中央災害應變中心」協調各部會及各縣市政府共同防堵疫情擴大。

農委會主委陳吉仲指出，該案場飼養牛隻頭數130頭肉牛，昨日新北市動保處訪視該牧場，發現有8頭牛隻皮膚結痂並伴隨發燒，於是現場採集3頭發病牛隻血液，鼻腔口腔拭子及皮膚病灶送畜衛所檢驗，昨日下午5時40分完成基因定序，發現與2019年中國大陸及去年金門發表的流行病毒株基因序列相似度達100％，新北市動保處已將8頭發病牛隻撲殺並就地焚燒掩埋。

陳吉仲表示，因為該案場距離台北港非常近，牛結節疹加上是透過蚊蠅、壁蝨等傳染，傳播途徑可能是透過船舶和航空器由疫區輸入。

疫苗部分，去年有和牛結節疹疫苗銀行簽約訂購18萬劑疫苗，預計14天就可抵台，加上國內庫存的4.5萬劑，合計可用22.5萬劑，規劃將於1天之內針對案例場周邊10公里內牛場完成施打，3天之內針對北北基、桃竹苗境內所有牛場全面施打，剩餘疫苗將依後續全國牧場訪視結果的高風險牛場依序施打，以陸續達成全面免疫。

陳吉仲強調，牛結節疹並非人畜共通傳染病，國產生鮮牛肉、肉乾、乳製品均沒有任何食安疑慮，請國人不必恐慌安心食用。

根據農委會統計，本島畜牧場計有1757場，在養頭數包含水牛、黃牛、肉牛15.5萬頭，每年肉牛和乳牛產值高達140億新台幣。

(中時 )