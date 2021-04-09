我國採購之AZ疫苗下周將再開放至第三類人員施打，未將自費民眾列入，中央流行疫情指揮中心今天說，由於自費價格未定，因此還無法進行開放，但將來一旦開放自費疫苗市場，會朝免支付疫苗成本的方式向民眾收費。

指揮中心發言人莊人祥表示，將來預計開放民眾自費施打由公費採購的疫苗，這部分已有前例可循，例如日本腦炎、小兒麻痺疫苗都是由公費轉自費的先例，這些疫苗過去都未向民眾收取疫苗成本費用，但相關的掛號費、診察費以及疫苗接種證明等都需要收費，目前還再制訂AZ疫苗的接種價格。

不過AZ疫苗近期被歐盟、英國建議緩打特定族群，莊人祥解釋，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）到目前都不建議AZ疫苗施打限縮年齡，加拿大、澳洲等國也都出現類似狀況，顯示各國對疫苗都有各自作法，而我國所採用的就是用加大警語的方式來提醒，民眾若要施打AZ疫苗，建議還是先跟醫師討論，由醫師來評估，釐清相關風險。

隨著全球接種疫苗的人數越來越多，開放邊境的呼聲也越來越高，莊人祥指出，目前已針對施打完兩劑新冠疫苗者的入境政策檢討，未來不排出針對打完疫苗，且採檢陰性者縮短居家檢疫天數。

(中時 )