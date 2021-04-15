AZ疫苗打氣不佳，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，21日起開放民眾自費接種。對此，台北市議員游淑慧質疑，疫苗的有效期只到6月15日，假設民眾於21日馬上施打，但兩劑施打至少要相隔8周，自費民眾可能沒有第二劑可打，「是頭洗一半就沒水的冤大頭？」

游淑慧昨（14）日於個人臉書粉專表示，根據AZ疫苗仿單說明，AZ第一劑施打後，3周後才開始具有防護力；施打第二劑的15天後，才具備完整保護力，而且兩周施打時間至少要相隔8周以上。

游淑慧質疑，指揮中心宣布至21日起開放自費施打，假設民眾第一時間馬上接種第一劑，8周後是6月16日以後，但台灣現有的兩批疫苗有效期分別是5月31日、6月15日，「請問這些自費施打的民眾，去哪裡找第二劑來打？衛福部能保證？這是在裝孝維？根本是頭洗一半就沒水的冤大頭？」

貼文底下不少網友也留言回應，「先不管AZ疫苗會不會引起血栓或其他副作用，要打兩劑的疫苗中間要間隔8週，結果買來的都快過期，有哪個白痴會自願花錢去白打一針，這就算是莫德納、BNT、嬌生都一樣」、「真的是亂七八糟」、「衛福部的算術真是一級棒」。

(中時新聞網)