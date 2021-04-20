博錸（6572）29日宣布，聯手日商電化（Denka）共同研發新型冠狀病毒變異株核酸檢測試劑（RUO），該試劑能同時檢測出新冠肺炎及變異株突變位點，能一次檢測出包含英國B1.1.7、南非B.1.351、巴西P.1、加州B1.427/B.1.429等。

雙方已規劃，未來1-2個月內，向各大檢測機構銷售相關變異株檢測平台。

博錸表示，此試劑於日本東邦大學醫學部進行驗證實驗，目前已通過初期檢測且表現良好，能準確判讀變異株並有極高靈敏度。如今已知疫苗對部分變異株防護力低下及施打疫苗的空窗期，加上全球專家仍無法有效控制疫情擴散的情況下，新冠病毒變異株檢測的及時性及精準度仍受全世界關注。

此次實驗由東邦大學教授暨日本感染症學會理事長館田一博與石井良和教授（東邦大學醫學部微生物感染症學講座）共同主持，檢測採用博錸之多元檢測平台（IntelliPlex）及πCode MicroDisc晶元磁片技術，能搭載超過85,000個圖像標記模式，將核酸探針或蛋白質標的物連結，搭配自主研發的光學讀取技術，能同時進行多重檢測。

因應未來可能出現新變異株，此試劑可擴充探針檢測標的物數量，能大幅減少傳統檢測耗費的時間、費用，提升診斷效率。

(工商 )