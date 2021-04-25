華航機師染疫持續擴大，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，華航機師案1078、1079、1091，以及在澳洲確診的華航機師10多歲兒子案1090，已確定染英國變異株，目前英國變異株已成為是歐美新冠病毒主流，亞洲國家也偵測50%~60%以上的主要病毒株是英國變種病毒，因此目前還無法確認華航機師是在哪個國家感染到新冠肺炎。

羅一鈞表示，英國變異株和過去相比，傳播例增加50%，致死率增加60%，歐美大陸與亞洲國家都有驗出，目前無法推論從哪個國家感染到，名字中的「英國」只是發現地，而非由該國傳播出去。

根據3月30日的最新研究，針對英國變異株的第二、第三期臨床試驗效果方面，AZ對英國變異株的防護效力高達70%，即使接種後感染，病毒量也會較低，陽性天數從兩週縮短為1周，ct值也會從20增加到28.8，呼籲開放公費接種的對象可以儘速接種。

雖然疫苗效力沒有打折扣，但是英國變異株的傳播力比其他變異株高，流行起來會導致重症與加護病床不夠的情況，流行英國變異株國家都會有較大群聚感染出現，因此要謹慎預防。

有人擔心完整接種的保護力70％，8周後再打第二劑會不會緩不濟急？接種第一劑保護力就會逐漸形成，不用擔心打完兩劑保護力才會到70%。

(中時 )