外傳諾富特國籍、外籍機師混住一起，桃園市長鄭文燦今天受訪，他說，機組員跟入境民眾管理規範不同，諾富特飯店是國籍機組員檢疫處所，外籍機組員由民航局統一管理。鄭文燦也批，之前的錯誤也不應該發生，請中央盡快指定分配跟聯絡。

鄭文燦表示，外籍航空機組員由民航局統一管理，華航由華航管理，分別住在諾富特醫館跟二館，因外籍航空機組員他們的防疫規範是1到3天，也沒有做檢測，而本國籍要3天，因為規範不同，民航局當時發布2個法規，管理單位分別是民航局跟華航。

鄭文燦又說已經特別請桃園市衛生局向中央反映，由中央指定防疫旅館的分工，由中央來分配數量，以及連絡入住的時間，因為管理單位是民航局跟華航，入住時間地方政府並不知道，他說，還是要統一作業，之前的錯誤也不應該發生，已請中央要盡快完成指定分配跟聯絡。

媒體詢問，聽說接送遊覽車司機也發燒？疫情資訊他並不了解，由中央統一說明。媒體又問匡列的對象有再增加？鄭文燦說，原來諾富特提供的名單是全部人員加入追溯人員，總數量才會達到700多個，但是已經有400多人隔離、還有扣掉部分機組員，應該會少一點。

(中時 )