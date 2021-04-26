有意願施打疫苗的華航機師，於採檢、抽血完後分為3班遊覽車，至桃園醫院接種疫苗。（姜霏攝）

桃園市長鄭文燦26日至桃園醫院視察民眾自費及機組員施打疫苗情況。（姜霏攝）

華航機師日前爆發確診新冠肺炎，目前共有9位機師及1位家屬確診，其中4人染英國變異株，為防範機師感染擴大，部立桃園醫院自24日起連續3天至華航進行採檢、抽血，並安排有意願接種疫苗的67名機師於26日搭乘遊覽車至桃醫注射疫苗，27日起也將由桃醫醫護人員進駐華航園區，進行「採檢、抽血、施打疫苗」3個步驟。

桃醫院長徐永年表示，自華航機師確診之後，桃醫就有安排不少人力進入華航公司協助採檢及抽血，每天將近200多人，截至目前為止已經是第3天，華航67名機師也分為3台遊覽車於26日前往桃醫接種疫苗，桃醫特地為華航機師安排在急診室外的組合屋進行疫苗施打。

徐永年也說，27日起將會安排醫護人員前往華航園區設置臨時醫療站，由桃醫醫生支援臨時醫療站的工作，包括採檢、抽血跟注射疫苗，採、抽、打3個動作同時完成，也因華航人員非常多，預定會持續做到5月10日，每天的採檢及疫苗施打對象預計會超過200人。

桃園市長鄭文燦26日親至桃醫視察星宇航空、華航及民眾自費施打疫苗的情況，施打地點原為門診大樓，考量防疫措施，改為立體停車場2樓，星宇航空共有21名機組員至桃醫接種疫苗，鄭文燦說，星宇航空造冊完共同來施打，採取分批施打的方式，速度十分快速。

鄭文燦也談到民眾自費施打情形，他說，自費施打的民眾必須繳交550元，施打人數非常多，大部分都是為了出國做準備，普遍民眾對桃醫的疫苗接種流程都非常滿意，桃醫在場地的動線上從登記、接種到休息區都安排得很完善。

(中時 )