機師與諾富特飯店爆發群聚感染，台北市長柯文哲2日在臉書指出，國內疫情蔓延，之前我一直擔心的隱形傳播鏈的確存在，確診個案1134曾在4月27日到北市搭捷運、公車，並進入超商，提醒市民若有出入相關場所，一定要自我健康監測。

案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位4月30日安排接觸者採檢，於今天確診。

根據疫調資料，案1134在4月27日曾搭乘254公車，至光復北路的7-11京復門市領錢，中午到巴雷巴雷印度餐廳用餐，下午搭672公車；4月28、29日則有搭262公車往返住家及公司。

柯文哲今在指出，國內疫情蔓延，之前我一直擔心的隱形傳播鏈的確存在，提醒各位市民朋友，這段期間若是曾出入相關場所，一定要自我健康監測，如果5月12日前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等狀況，要配戴醫用口罩至指定社區採檢院所就醫，並告知醫師相關接觸史，不得搭乘大眾交通工具。

柯文哲提醒，國內疫情已經出現變化，請大家把口罩戴好，提高警覺一起阻止疫情擴散。

(中時 )