疫情延燒雙北槓中央？ 侯友宜、柯文哲齊批中央應改善

華航諾富特群聚感染擴大，有確診者在雙北趴趴走，面對新北市提高防疫層級，台北市則是維持，令外界質疑共同生活圈的防疫應一起升級。台北市長柯文哲7日表示，依中央標準去微調，不會差太多，看每個地方感染人數去調整，作法接近但也不可能完全相同；新北市長侯友宜認為，用一個最壞打算做最好準備，提早超前部署。

世界壯年運動會組織委員會今在台北市政府舉辦成立大會，柯文哲和侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員。外界好奇雙北市在這波本土疫情升溫時，面對防疫的態度不一，既然是共同生活圈，應該一起提高防疫。柯文哲表示，防疫還是看中央公布的標準，因為資訊最多，每個地方再按中央標準微調，大概也不會差太多，基本上是按中央疫調結果，但在不同地方情況還是不一樣，看每個地方感染人數調整，應該接近但也不可能完全相同。

侯友宜指出，對新北市來講，用一個最壞打算做最好準備，雖然中央也許有公布一些狀況，但要曉得萬一下一個狀況更壞會在哪裡，要提早超前部署。從一開始不只是提升防疫層級，每天都由他親自指揮，就整個疫情狀況應變、調整步伐，讓每一個防疫漏洞補起來。

他說，尤其最近民眾對防疫的心情有點放鬆，在英國變種病毒株威脅下，傳播力那麼強，把民眾從輕鬆的心情拉回來做好防疫，政府一定是帶頭在第一線落實，期待民眾一起配合，接下來就要過母親節了，希望大家把防疫做好，每個地方的防疫狀況不是一樣，大家一起共同努力，雙北合作把防疫做好。

(中時 )