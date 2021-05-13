新冠肺炎疫情爆發性擴大蔓延，新北市傳出疑似里長確診，為避免民意代表參與各式活動成為疫病高風險群；台中市議會國民黨團13日發出聲明，呼籲黨籍議員減少參加各式地方活動與集會，一起為防疫盡心力。國民黨團書記長陳政顯疾呼「防疫優先、減少跑攤」。

陳政顯表示，北台灣目前因為諾富特群聚事件出現不同社區感染狀況，今日更傳出確診者疑似有里長，且其曾舉辦母親節等活動，連地方議員也受邀到場；引起民眾聞之色變，因民意代表參加許多活動，影響層面恐比一般人還要大。

國民黨市議員張瀞分、陳成添指出，地方民代經常會受邀參加里長、義消、義警與民間社團舉辦的活動，這些聚會少則20、30人，多則上百人，現在疫情有升溫的情況，若民代在不同場合間穿梭，恐增加染疫的機率，淪為防疫的最大破口。

陳政顯強烈建議，國民黨籍市議員同仁，自即日起減少跑攤，若有必要前往的場合，也要全程配戴口罩，並避免握手等接觸行為，保護自己也維護民眾健康。

(中時 )