今年2月登錄興櫃的眾智(6819)經過兩年多的努力，開發出NB專用動態溫度感測器，目前已接獲美系筆電大廠多款高階電競筆電訂單，預計自第2季開始放量出貨，公司預估，今年筆電專用動態溫度感測器的出貨量可望較去年成長60%，公司亦預估，今年內可望再增加1到2家客戶。

眾智光電為國內以本土技術生產紅外線微機電(MEMS)熱電堆感測器廠，全球市場占有率約29%，排名第二，僅次於德國業者，除單顆感測器外，公司並已完成開發量產16x16熱電堆陣列感測器，應用領先德、日廠商；眾智資深經理王建勳表示，紅外線微機電感測器的主要應用在溫度感測，過往多應用於軍事用途，如：響尾蛇飛彈即透過紅外線感測器，可精準追蹤目標物並擊中，公司於2007年開始發展耳溫槍紅外線傳感器，並大量應用在耳溫與額溫等產品，憑藉深耕多年的紅外線感測技術，公司經過兩年多努力，研發出數位非接觸式的動態溫度感測器，是全球唯一可即時監控筆電機殼溫度及使用者最佳體驗的動態溫度感測器，並獲得美系NB大廠採用，成為其全球唯一在電競筆電的動態溫度感測器供應商。

根據IDC調查顯示，2020年全球電競筆電市場規模約2230萬台，眾智是目前以自有技術研發，推出專利保護的動態溫感器廠商，以公司2020年電競筆電溫度感測器出貨量約280萬顆來計算，目前僅約佔全球電競筆電市場的12.5%，未來成長空間仍大。

王建勳表示，紅外線動態溫度感測器可即時監控筆電機殼溫度，並藉由此溫度數據進行開放及封閉迴路控制，確保筆電運算及傳輸功能的順暢，提升使用者的舒適體驗，對於傳輸效率及運算速度要求甚高的網紅及電競筆電使用者來說，是非常重要的功能，加上眾智從設計、封裝測試到校正皆掌握自有技術，今年亦已完成預定晶圓代工的產能，目前公司的動態溫度感測器已應用在筆電客戶的多款電競與Creator筆電系列產品，今年底前可望再拓展至4個以上不同系列的高階筆電產品。

除電競筆電外，眾智的動態溫度感測器亦已應用在創作者筆電(Creator NB)系列產品，公司並已陸續送樣多家電競筆電大廠，今年內可望再新增1到2家客戶。

隨著電競筆電高速運算及Creator筆電多媒體影音串流傳輸需求攀升，眾智預估，今年動態溫度感測器的出貨表現可望逐季揚升，全年出貨目標突破450萬顆，將較去年成長60%；此外，公司目前亦積極與國內及國外等多家一線筆電大廠合作開發高階電競筆電用動態溫度感測器，今年內可望新增1到2家電競品牌筆電客戶，預期動態溫感器的出貨量在未來1到2年都可望呈現高成數成長。

(時報資訊)